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Події

Скоїла суїцид через повішення: у Тернополі загинула 15-річна школярка

15:53 5 жовтня 2021
Петля

У Тернополі 15-річна дівчина, яка вирішила накласти на себе руки, полізла у петлю.

За даними Центру екстреної медичної допомоги Тенопольской області, надзвичайна подія трапилася пізно ввечері у понеділок, 4 жовтня. Медики виїжджали на вулицю імені Володимира Великого, однак допомогти дівчині не змогли.

«Дівчина скоїла суїцид через повішення. На жаль, медики екстреної допомоги лише констатували біологічну смерть, яка настала ще до прибуття бригади „швидкої“. Обставини інциденту наразі встановлює поліція», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що схожа трагедія сталася у Запоріжжі, де повісилася 15-річна учениця гімназії № 47. Правда, вона залишила передсмертну записку, в якій звинуватила вчителів школи у буллінгу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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