Одружилися після школи та поїхали за кордон на роботу: в Польщі трагічно загинуло молоде подружжя з України

У Польщі, де недавно в ДТП загинув 30-річний громадянин України, в автомобільній аварії загинули три людини, в тому числі молоде подружжя українців. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

25-річний Василь та 23-річна Дарина з Житомира жили в Польщі два роки — вони одружилися незабаром після закінчення школи. Причиною ДТП правоохоронці називають те, що водій не впорався з керуванням, в результаті машина врізалася в стовп, і її розірвало на дві частини. Від уламків постраждали ще три автомобілі.

Алкоголь і наркотики в крові Василя не виявили. У місцевій прокуратурі можливою причиною аварії назвали перевищення швидкості та безрозсудне водіння.

У Дарини залишилися батьки та брат, які поки не можуть прийти до тями. Брат Василя також працює в Европі. Причому родичі не знають, хто разом з подружжям загинув у машині.

Нагадаємо, в Польщі вантажівка насмерть збила дорожнього робітника з України.

Заголовне фото: expressilustrowany. pl

Фото: Facebook

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