Масштабне ДТП на Львівщині: зіткнулися п'ять автомобілів, є загиблі

На трасі Київ-Чоп, де у вересні загинула молода дівчина-поліцейська, зіткнулися відразу п'ять автомобілів: вантажівка з напівпричепом DAF, мікроавтобуси Renault Master і Peugeot Boxer, а також Skoda Octavia і Volkswagen Passat. Як повідомляє поліція регіону, інцидент стався поблизу села Старий Яричів.

Не обійшлося без жертв — на місці події помер водій Volkswagen Passat.

Опубліковано оперативне відео.

Причини ДТП поки не встановлені, а на час огляду місця події правоохоронці організували об'їзд ділянки траси через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів.

Нагадаємо, напередодні в сусідній Польщі трагічно загинули молоде подружжя з України. Їх авто врізалася в стовп, і його розірвало на дві частини. Від уламків постраждали ще три автомобілі.

286

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter