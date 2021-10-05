«Думали, що він ще живий»: подробиці резонансного вбивства підлітками поліцейського в Чернігові

Ця моторошна історія сталася в Чернігові в ніч з 1 на 2 жовтня. Група підлітків з неймовірною жорстокістю побила двох поліцейських . В результаті один з правоохоронців, 30-річний капітан Артур Єрохін, помер на місці, а його колега, капітан Володимир Савон, опинився в реанімації. 4 жовтня Деснянський районний суд Чернігова прийняв рішення заарештувати чотирьох учасників смертельного побиття. Одному з заарештованих виповнилося 16 років, двом по 17, найстаршому — 18. Підлітків, підозрюваних у вбивстві поліцейського, заарештували без права виходу під заставу. Ще одного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці особистого майна одного з правоохоронців, теж заарештували на 60 діб, але його можуть до суду випустити з-під варти під заставу в 90 тисяч гривень. «ФАКТИ» дізнавалися подробиці цієї надзвичайної події.

Побиття підлітки знімали на відео, зі сміхом коментуючи те, що відбувається

У поліції Чернігівської області поки небагатослівні.

- Ми не хочемо нашкодити слідству, тож тепер не можемо надати вам більше інформації, ніж та, що опублікована на нашому сайті, — сказав «ФАКТАМ» пресофіцер поліції Чернігівщини Артем Олещенко. — Поки точно невідомо, через що почався конфлікт біля супермаркету. П'ятеро людей заарештовані. Один поліцейський помер, інший у реанімації. Він уже прийшов до тями, але діагноз його розголошувати ми також не можемо.

— Розкажіть про п'ятого заарештованого? Він набагато доросліший за інших підозрюваних у побитті. Він з тієї ж компанії?

— Цього чоловіка звинувачують у тому, що він забрав барсетку у непритомного поліцейського. Є підстави вважати, що з підлітками, які брали участь у побитті, він знайомий.

Як вдалося з'ясувати «ФАКТАМ», конфлікт між поліцейськими та підлітками почався в супермаркеті. Начебто Артур Єрохін зробив зауваження одному з молодих людей за надто гучну поведінку в магазині.

— Артур Єрохін і Володимир Савон відпочивали в боулінг-клубі, який знаходиться навпроти супермаркету, — розповів «ФАКТАМ» колега постраждалих, який попросив не називати його прізвища. — Артур і Володя були у відпустці. Їм на наступний день потрібно було виходити на роботу. Не думаю, що вони були п'яними. Може, трохи напідпитку. У супермаркеті Артур зробив зауваження одному з підлітків. Слово за слово — почався конфлікт. Поліцейський і підліток вийшли на вулицю. Артур був сильнішим. Бійки як такої не було. А ось коли трохи пізніше прийшли друзі цього підлітка, почалося справжнісіньке побиття.

Артур Єрохін

Судячи з відео з камер спостереження, яке зараз можна знайти в інтернеті, всі події тривали протягом пів години. О 23:22 Артур Єрохін почав з'ясовувати стосунки з 16-річним Ярославом у супермаркеті. Шість хвилин по тому з курткою в руці туди зайшов Володимир Савон. Один з підлітків спробував вивести другого поліцейського на вулицю. О 23:31 починається бійка. Вірніше — побиття. Обох поліцейських збивають з ніг і починають бити, коли ті вже лежали на землі. Разюча деталь: процес побиття нелюди знімають на відео та зі сміхом коментують те, що відбувається.

У кадрі видно, що обидва поліцейських не чинять опору. Їхні обличчя в крові. «Тобі нормально, тіпочок? — коментує за кадром один з хлопчаків. — Ти мене що хотів?» «Ось один лежить. Йому добре. А он — другий», — коментує за кадром його приятель. Потім чути голос: «Цей вже готовий».

Володимир Савон

Мабуть, усвідомивши, що один з чоловіків ще дихає, підлітки вирішують затягти його назад у супермаркет. Там вони продовжують завдавати поліцейському удари. Також на відео видно, як якийсь чоловік обшукує кишені непритомного правоохоронця, а потім забирає його барсетку.

Цікаво, що поруч знаходиться охоронець супермаркету. Він щось говорить одному з підлітків, але той побиття не припиняє. Майже не звертають уваги на те, що відбувається, й інші відвідувачі супермаркету.

Трохи пізніше хтось з охорони магазину все-таки викликає поліцію. Але правоохоронці, приїхавши на місце події, відразу їдуть. Тут же викликають новий наряд поліції.

«Патрульні приїхали. Двоє з тієї компанії, що били чоловіків, почали нападати на патрульних. Ті бризнули по підлітках сльозогінним газом і поїхали», — розповів у соцмережах один зі свідків інциденту на ім'я Віталій.

О 23:54 Артур Єрохін був уже мертвий. Його колега лежав без тями. Проте підлітки продовжували бити його ногами та сміятися.

«Я не винен. Або тоді треба судити всіх, хто був у супермаркеті, за ненадання допомоги»

— Ми не хотіли їх вбивати, — сказав на суді щодо обрання запобіжного заходу один з підозрюваних, 17-річний Дмитро. — Ми коли йшли, були впевнені, що вони живі.

Сам Дмитро називає себе лише свідком. Мовляв, не бив, в бійці участі не брав, просто дивився і все.

— Я не винен, — каже хлопець. — Якщо я винен, то тоді потрібно судити всіх, хто заходив і виходив із супермаркету, коли це все відбувалося. Судити за ненадання допомоги.

Крім того, за інформацією «ФАКТІВ», на допиті Дмитро розговорився, розповідаючи про одного зі своїх товаришів: «Ілля завдав більше ударів. Бив у голову сім разів. Це те, що я бачив».

Попри те що хлопець заперечує свою провину, в прокуратурі стверджують: на його руках і одязі — кров Артура Єрохіна.

Компанія підлітків, які били поліцейських

Мама одного з арештованих сказала журналістам, що вважає винними в смерті поліцейського не тільки свого сина і його друзів, а й оточення.

— Я вимолюю прощення у сімей, які постраждали, як можу. Але подивіться, скільки було людей у супермаркеті. Чому ніхто не припинив бійку? Там же були дорослі, — сказала жінка.

За словами батька одного з підозрюваних, конфлікт почали саме поліцейські:

— Хлопці відпочивали в центрі міста. Дівчині з їх компанії стало зле. Тоді вони вирішили піти у супермаркет і купити води. Мій син пішов у туалет, а решта хлопців зайшли в магазин. Потім хтось із пацанів біжить назустріч Дімі і каже: твого троюрідного брата б'ють. Ярославу, якого побили, — 16 років. У нього гематома була на щоці.

Про заарештованих відомо, що один з них студент-третьокурсник, навчався на залізничника. Другий начебто збирався вступати вчитися на поліцейського. Судячи зі сторінок заарештованих в Instagram, вони часто збиралися веселою компанією то в сауні, то в нічному клубі.

«Ти будеш з небес нам допомагати. Наш ангел…»

Смерть капітана Артура Єрохіна стала шоком для багатьох його колег. Розповідають, що він був абсолютно не агресивним. У нього була міцна сім'я: залишилися дружина і двоє дітей.

Вдова Артура Вероніка написала на своїй сторінці в соцмережах зворушливе повідомлення, присвячене загиблому чоловікові:

«Ти подарував найбільше БАГАТСТВО… Цих прекрасних золотих два сердечка. Я все витримаю! Я сильна!!! Чесно!!! Я обіцяю!!! Все заради них!!! Ми не забудемо тебе НІКОЛИ!!! Ти поруч будеш. Я знаю. Я вірю… Ти будеш з небес нам допомагати. Наш ангел… Справжні батьки в наш час — це все-таки рідкість».

У Артура Єрохіна залишилися двоє дітей

Колеги, друзі та люди, які не знайомі з цією сім'єю, висловлюють співчуття, а деякі навіть жалкують про скасування смертної кари.

Як вдалося дізнатися «ФАКТАМ», другий поліцейський, Володимир Савон, все ще знаходиться у реанімації. Але він прийшов до тями. Його життю нічого не загрожує.

Поліція Чернігівській області відкрила кримінальне провадження за пунктом 12 частини 2 статті 115 («Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб») і частини 2 статті 186 («Грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб») Кримінального кодексу України і призначила службове розслідування. Чотирьом підозрюваним у вбивстві поліцейського загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 15 років до довічного ув'язнення.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Мукачеві виправдали співробітника СБУ, який, бувши п'яним, побив поліцейського.

А на Львівщині чоловік стріляв з рушниці по правоохоронцях.

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