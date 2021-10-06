Наказали «голоси у голові»: у Дніпрі жінка спалила майже 100 тисяч гривень
У Дніпрі медики госпіталізували агресивну жінку, яка влаштувала погром у квартирі та спалила чималу суму грошей.
Як повідомляє «Інформатор.Дніпро», цей інцидент стався у багатоповерховому будинку на вулиці Кожум'яки.
46-річна жінка била посуд, розкидала речі, а потім спалила 50 тисяч гривень та 1,5 тисячі доларів, заявивши, що їй наказали зробити це «голоси у голові».
За даними видання, на 8 поверсі будинку спостерігалося сильне задимлення. У квартирі, де «хозяйнувала» господиня, в одній з кімнат був відкритий вогонь, а в іншій — маленька дитина. Жінку намагався заспокоїти її чоловік.
Мабуть, виходило погано — її сестра була змушена викликати поліцію.
Також були викликані й медики, які госпіталізували жінку. Малюк залишився з її сестрою.
Раніше у Харкові педагоги допомогли звільнити ученицю п'ятого класу, яку з квартири не випускала мати — у жінки стався рецидив психічного захворювання.
Фото з сайту https://dp.informator.ua.362
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