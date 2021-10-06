Наказали «голоси у голові»: у Дніпрі жінка спалила майже 100 тисяч гривень

У Дніпрі медики госпіталізували агресивну жінку, яка влаштувала погром у квартирі та спалила чималу суму грошей.

Як повідомляє «Інформатор.Дніпро», цей інцидент стався у багатоповерховому будинку на вулиці Кожум'яки.

46-річна жінка била посуд, розкидала речі, а потім спалила 50 тисяч гривень та 1,5 тисячі доларів, заявивши, що їй наказали зробити це «голоси у голові».

За даними видання, на 8 поверсі будинку спостерігалося сильне задимлення. У квартирі, де «хозяйнувала» господиня, в одній з кімнат був відкритий вогонь, а в іншій — маленька дитина. Жінку намагався заспокоїти її чоловік.

Мабуть, виходило погано — її сестра була змушена викликати поліцію.

Також були викликані й медики, які госпіталізували жінку. Малюк залишився з її сестрою.

Раніше у Харкові педагоги допомогли звільнити ученицю п'ятого класу, яку з квартири не випускала мати — у жінки стався рецидив психічного захворювання.

Фото з сайту https://dp.informator.ua.

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