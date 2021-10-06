Масове отруєння на Прикарпатті: шаурма «відправив» в лікарню 13 людей

У Калуші на Прикарпатті, де нещодавно на гранаті підірвався ветеран АТО, після відвідин закладу швидкого харчування отруїлися щонайменше 13 людей. Як повідомили журналісти програми «ТСН.Ранок», в однієї з госпіталізованих жінок вже підтвердили сальмонельоз.

Симптоми у всіх постраждалих однакові: відзначаються висока температура і інтоксикація, проте більшість вже йде на поправку.

Самі пацієнти вважають, що отруїлися шаурмою, яку придбали в одному кіоску, тому медики не виключають, що кількість постраждалих може збільшитися.

Нагадаємо, раніше масове отруєння було зафіксовано на сусідній Хмельниччині — там постраждали школярі.

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter