«Допоможіть, тата зарізав знайомий»: у Маріуполі зловмисник вбив чоловіка колишньої дружини і викрав дитину

У Маріуполі місцевий житель допоміг поліцейським врятувати дівчинку, з якою у під'їзді забарикадувався її озброєний батько після того, як вбив людину.

Як повідомили в ГУНП в Донецькій області, чоловік вступив у переговори із зловмисником та вивів з під'їзду перелякану дитину. Після цього правоохоронці затримали підозрюваного.

У поліції розповіли, що про вбивство повідомила дочка загиблого, яка подзвонила по телефону і сказала: «Допоможіть, мого тата зарізав знайомий».

«Було встановлено, що до потерпілого і його дружини прийшов її колишній чоловік. У квартирі також знаходилися дві дівчинки 12 і 9 років. Між чоловіками виник конфлікт, і гість вбив господаря на очах дитини. Підозрюваний зник, забравши із собою свою дочку», — відзначили у поліції.

Протягом декількох годин було встановлено місце знаходження зловмисника. Він всівся на сходи, що ведуть у підвал будинку, погрожуючи всіх убити. У чоловіка були дві одиниці вогнепальної зброї. Дитина була разом з ним. Поліцейські спробували вступити із підозрюваним у переговори, проте зловмисник був нетверезий і знаходився у нестабільному емоційному стані.

Тоді до переговорів залучили знайомого чоловіка — 42-річний Вадим Бодня зміг знайти підхід до приятеля і вивів налякану дівчинку з під'їзду.

Невдовзі підозрюваного затримали правоохоронці. У нього вилучили ніж зі слідами крові, пістолет і саморобну зброю.

Фото ГУНП в Донецькій області.

Крім цього, на вулиці поліція знайшла закривавлені джинси, які викинув підозрюваний.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.1 ст. 345 (погроза щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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Фото ГУНП в Донецькій області.

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