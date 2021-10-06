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Перед падінням попрощалася з рідними і друзями: в Києві 13-річна дівчинка випала з 10 поверху

14:23 6 жовтня 2021
Перед падінням попрощалася з рідними і друзями: в Києві 13-річна дівчинка випала з 10 поверху

У Києві 13-річна дівчинка випала з 10 поверху і загинула миттєво. Все сталося серед дня 6 жовтня в багатоповерховому будинку на вулиці Новгородській (Солом'янський район). Раніше в Дніпровському районі при падінні з балкону на 21 поверсі загинув 8-річний хлопчик.

Відомо, що дівчинка проживала з батьками, родина вважалася благополучною, повідомили на ресурсі dtp.kiev.ua, показавши фото і відео з місця інциденту.

Що змусило дитину зробити непоправне, ще не встановлено, але кажуть, що дівчинка нібито попрощалася з рідними і друзями.

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Примітно, що мати дівчинки — психолог, зараз вона перебуває на місці трагедії. Там же працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, з початку 2021 року Україну накрила справжня хвиля дитячих самогубств. Діти труїлися таблетками, дотримуючись порад з TikTok, викидалися з дахів будинків і навіть шкіл. Тоді ФАКТАМ «вдалося поспілкуватися з 22-річним хлопцем, який спеціально вступав в «групи смерті», спілкувався з їх кураторами та учасниками, завдяки чому зумів відговорити від суїциду шістьох підлітків.

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