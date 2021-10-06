Вдова чернігівського поліцейського Артура Єрохіна: «Ніколи не подивлюся відео, де вбивають мого чоловіка»

Вдова капітана поліції Артура Єрохіна, забитого натовпом підлітків до смерті в Чернігові біля супермаркету, записала зворушливе відео і виклала його на своїй сторінці в Facebook. Вікторія подякувала всім, хто висловив їй співчуття, а також зізналася, що не бачила запис з камер відеоспостереження, де підлітки вбивають її чоловіка.

«Неможливо повірити в те, що сталося. Я в першу добу після того, як його не стало, не випускала телефон з рук. Мене лаяли рідні. Вони думали, що я хочу подивитися те саме відео або пошукати ще якусь інформацію про те, що сталося. Ні! Я ніколи не подивлюся його. Ніколи! А телефон я тоді тримала в руках, тому що в першу добу чекала його дзвінка. Я не вірила, що його більше немає. Це все відбувається не зі мною. Але тепер я знаю, що його вже не повернеш. Ні грошима, нічим…»

Артура Єрохіна поховали 4 жовтня. Попрощатися з убитим капітаном поліції, який працював у відділі по боротьбі з торгівлею людьми, прийшли близько 200 осіб. Вдова поліцейського, не вірячи, що коханого більше нема в живих, кричала біля труни: «Це не мій чоловік!»

У Артура Єрохіна залишилися двоє дітей

До речі, в мережі з'явилося ще одне відео. Виявляється, Артура Єрохіна можна було врятувати. У той момент, коли на місце події прибув наряд патрульної поліції, капітан Єрохін вже лежав на землі, оточений агресивними підлітками. Йому навіть вдалося піднятися на ноги, коли патрульні почали бесіду з хуліганами. Розмова патрульних з підлітками не вийшла мирною. Ті почали штовхати правоохоронців. У цей момент Єрохін відійшов від натовпу підлітків і сказав своїм колегам, що він є співробітником поліції. Однак патрульні розвернулися і поїхали з місця події. Після цього, ймовірно, юні відморозки продовжили побиття поліцейських.

Нагадаємо, ця трагедія сталася в ніч з 1 на 2 жовтня. Одягнений у цивільне капітан поліції Артур Єрохін зробив зауваження групі підлітків, які себе вели зухвало в громадському місці. Після цього почалася бійка. На допомогу Єрохіну прийшов його колега Володимир Савон, але хулігани накинулися на них натовпом і били поліцейських протягом пів години, сміючись і знімаючи все на відео. В результаті Артур Єрохін загинув на місці, отримавши понад 20 ударів в голову, а його колега Володимир Савон опинився в реанімації.

До речі, за інформацією «ФАКТІВ» один з підлітків, які били поліцейських, є студентом другого курсу Державної академії пенітенціарної служби України.

Як повідомляли «ФАКТИ» раніше, четверо підлітків, що били поліцейських, а також 32-річний чоловік, який вкрав барсетку у одного з потерпілих, були арештовані строком на два місяці.

Фото зі сторінки Вероніки Єрохіної у Facebook

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