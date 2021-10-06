Поліціянти постраждали під час спроби затримання викрадачів людей у Харкові

У Харкові співробітники Нацполіції викрили діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалася на викраденні людей з метою заволодіти їхнім майном.

За інформацією поліції, організатором угруповання був неодноразово судимий 44-річний харків'янин. У банду також входили двоє чоловіків та дві жінки. Всі вони жителі Харкова й області у віці від 24-х до 46-ти років. Троє з них також мають кримінальне минуле. Їх притягали до відповідальності за крадіжки, грабежі, шахрайства та викрадення.

Угруповання викрадало людей. Намагалися шукати найбільш незахищених — інвалідів, пенсіонерів. Погрозами та фізичним насильством примушували потерпілих переоформити на них нерухомість

Силовики затримали 4-х осіб й одночасно звільнили потерпілого. Чоловік перебував у машині зловмисників. Вони змусили його підписати документи, на підставі яких планували переоформити його приватний будинок.

Під час проведення поліцейської спецоперації фігуранти намагалися втекти від правоохоронців та скоїли наїзд на двох оперативників, в результаті чого співробітники поліції отримали травми.

Зловмисникам за їхню «діяльність» може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпропетровській області затримали банду, в яку входили співробітники поліції. Поліціянти застосовували силу до затриманих, щоб ті зізнавалися у злочинах, яких не скоювали, вимагали гроші або пропонували оформити швидкий кредит в інтернет-мережі. У перевищенні влади підозрюють п'ятьох поліціянтів.

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