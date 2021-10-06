СБУ запобігла диверсії спецслужб Росії в Закарпатті

У Закарпатті, де недавно російськими бандитам допомагали отримати угорське громадянство, Служба безпеки України запобігла скоєнню терактів в прикордонному районі. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зловмисники планували підпалити генеральне консульство сусідньої країни та кілька автомобілів з іноземною реєстрацією, а також пошкодити історичний пам'ятник і організувати вбивство громадського діяча. Теракти повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та дискредитувати Україну на міжнародній арені.

СБУ заявила про встановлення організатора злочинів — він уродженець Луганської області та ховається на території Росії. Його завербували представники спецслужб Росії для розвідувально-підривної діяльності в Україні.

Зловмисник підшукував виконавця для вбивства місцевого громадського діяча, за це він «гарантував» 30 тис. доларів. Він також збирав спецслужбам РФ секретні відомості про військові об'єкти на території регіону.

"Документ" зловмисника

Нагадаємо, СБУ припинила вбивство за завданням ФСБ розробника української військової техніки.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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