Простежив і зайшов до ліфту слідом: у Києві чоловік напав на двох 9-річних дівчаток

У Києві, де нещодавно поліція затримала чоловіка, який пробрався в одну зі шкіл Деснянського району і в туалеті здійснив розпусні дії відносно 8-річної дівчинки, судитимуть 50-річного мешканця столиці, який вчинив розпусні дії відносно двох 9-річних дівчат у ліфті



Як повідомляють у Київській міській прокуратурі, до суду скеровано обвинувальний акт відносно киянина, який наприкінці серпня 2021 року вчинив розпусні дії щодо малолітніх дівчат та обікрав одну із них.

«Згідно з матеріалами обвинувачення, чоловік помітив двох 9-річних дівчат, які прогулювалися вулицею, та став за ними слідкувати. Зайшовши за дітьми до ліфту та переконавшись у відсутності сторонніх осіб, чоловік вчинив відносно малолітніх потерпілих розпусні дії сексуального характеру. Крім того чоловік, погрожуючи застосуванням насильства, відібрав у однієї з потерпілих кишенькові гроші», — йдеться у повідомленні.



Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляди позбавлення волі терміном від 5 до 8 років, а також позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.



Нагадаємо, що наприкінці серпня поліція відкрила кримінальне провадження та оголосила у розшук чоловіка, який на столичній Оболоні в під'їзді багатоповерхівки напав на двох дівчаток. Він оголився, а потім змусив дівчаток повністю роздягтися, після цього почав фотографувати їх на мобільний телефон. Тоді повідомлялося, що шестирічні діти фізично не постраждали, але були дуже налякані.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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