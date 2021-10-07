Самокат зупинив метро: у Києві «червона» гілка повністю припинила рух потягів

У четвер, 7 жовтня, тимчасово припиняла роботу «червона» гілка київського метрополітену — причиною став дитячий самокат, що впав на колію

«Подія трапилася на станції „Театральна“. Під час очікування поїзда пасажири впустили дитячий самокат. Щоб дістати річ та забезпечити рух поїздів, було необхідно відключити напругу на контактній рейці, а відповідно — зупинити лінію», — пояснили у КП «Київський метрополітен».

Админістрація закликала пасажирів дотримуватися правил користування метрополітеном, зокрема, нагадала про те, як можна перевозити багаж підземкою: «Багаж до 120 сантиметрів за сумою розмірів перевозиться безкоштовно. Речі, що більше зазначеної норми, оплачуються за ціною разової поїздки, крім визначених правилами винятків. Багаж більше 200 сантиметрів за сумою розмірів перевозити заборонено».

Нагадаємо, що періодично у Києві «мінуються» станції метро, через що його робота обмежується до того, як інформацію про вибухонебезпечні предмети перевірять правоохоронці.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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