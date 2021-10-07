Обдурили довірливих людей на 7,5 млн доларів: у Києві та Харкові викрили шахрайські колл-центри

В Україні правоохоронці припинили діяльність чергового колл-центру, за допомогою якого шахраї обманювали людей, заволодіваючи їхніми грошима.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, спільно з колегами із США українські правоохоронці розкрили злочинну організацію, учасники якої налагодили діяльність двох шахрайських колл-центрів.

Фото Офісу генпрокурора.

«За даними слідства, громадяни України та іноземці організували функціонування масштабної міжнародної шахрайської схеми. Вона полягала у діяльності спеціально створених торговельних платформ, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом купівлі-продажу різних активів. За допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій і зростання прибутку в сотні разів», — відзначили в ОГ і додали, що подібні колл-центри функціонували в Києві та Харкові.

В шахрайських колл-центрах працювало понад 40 осіб, у тому числі й іноземні громадяни. Всіх працівників ретельно підбирали, а обов'язковою умовою працевлаштування було володіння іноземними мовами.

Фото Офісу генпрокурора.

«Через спеціально створені торгові платформи і колл-центри члени злочинної організації виманили у громадян США 7,5 млн доларів. Правоохоронними органами проведено 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей», — додали в прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюється за фактами створення і участі у злочинній організації, а також шахрайства (ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 190 КК України).

Раніше у Харкові поліція «накрила» колл-центр, який організували троє харків'ян. Близько 40 операторів дзвонили жертвам, представлялися працівниками банків і заявляли, що зловмисники нібито намагаються отримати доступ до їхніх рахунків, і що справою займається поліція.

Фото з сайту Офісу генпрокурора.

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