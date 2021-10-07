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Надсилав фото статевого органу і торкався тіла: в Рівненській області вчитель приставав до 10-річної дівчинки

16:59 7 жовтня 2021
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У Рівненській області винесли вирок вчителю танців, який крім уроків, розсилав ще й непристойні фотографії малолітнім ученицям. Чоловікові на три роки заборонили працювати з дитячими колективами, призначили трирічний умовний термін і змусили виплатити родині потерпілої 10-річної дівчинки 100 тисяч гривень. Крім того, дані вчителя внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за педофілію. Про це йдеться в рішенні Здолбунівського районного суду Рівненської області.

В ході судових розглядів було встановлено, що обвинувачений неодноразово надсилав ученицям в Viber відверті фото: в голому вигляді, статевий орган крупним планом. Натомість учитель вимагав такої відвертості і від візаві: змушував зробити фото ню, записати відео. Злочин розкрився, коли листування і обмін непристойними фотографіями побачила матір однієї з дівчаток.

На судовому засіданні виступила психолог, яка працювала з постраждалими школярками. Фахівець розповіла, що одна з учениць після танцювальних занять впала в депресію: учитель на уроків відкрито приставав до неї, торкався тіла, що надовго відвернуло дівчинку від танців.

Відеозаписи, виявлені під час обшуку у вчителя, експерти визнали порнографією. Незважаючи на це, суд вирішив, що реальний тюремний термін обвинуваченому стане занадто жорсткою мірою, а тому вирішив обійтися умовним покаранням.

Нагадаємо, раніше в Одесі зловили педофіла, який, використовуючи псевдонім свого сина в соцмережах, розсилав порнографічні фото неповнолітнім дівчаткам. А в Дніпрі люди хотіли самі покарати педофіла, заставши його в дитячому містечку, але втрутилася поліція.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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