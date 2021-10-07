«Я тобі виріжу очі ножем»: український режисер звинуватив охоронців ТРЦ «Гулівер» в жорстокому побитті свого сина

У торгово-розважальному центрі «Гулівер», поруч з яким раніше група підлітків тероризувала перехожих , охорона супермаркету побила до втрати свідомості сина українського режисера Юрія Рудого, який зняв кінокомедію «Готель Едельвейс». Другу потерпілого, який був теж в цьому ж ТРЦ, поламали два ребра. Про це повідомив сам режисер, який написав відповідний пост на своїй сторінці в Facebook . За словами Юрія Рудого, хлопців били шестеро охоронців так сильно, що вся кімната, де це відбувалося, була в крові. Щоб розібратися в даній ситуації і з'ясувати, хто правий, а хто винний, «ФАКТИ» зв'язалися з режисером Юрієм Рудим і з представниками ТРЦ «Гулівер».

«Юра кілька разів непритомнів. Тільки він приходив до тями — його знову вирубували»

— Це було приблизно о 6:30 ранку, — розповідає Юрій Рудий. — Мій 19-річний син, якого теж звуть Юрієм, разом з другом Владиславом повертався додому з дня народження. По дорозі вони вирішили зайти в супермаркет, який знаходиться на території ТРЦ «Гулівер», щоб купити що-небудь перекусити. Там біля ескалатора у них стався конфлікт з охоронцем. Чесно скажу, що не знаю, через що конкретно почалася перепалка. Може, охоронець попросив надіти маску. А вони — хлопці гарячі, можливо, щось не так відповіли. Набігли колеги цього охоронця — чоловік шість, скрутили хлопців і повели кудись у підсобне приміщення.

Там, мабуть, тривала розмова на підвищених тонах, і Владислав пригрозив охоронцеві: «Я тебе посаджу». «Ах, посадиш? Ну, тоді отримуй!» І вони всі вшістьох почали бити Владислава.

Били й мого сина. Били ногами, коли він лежав на підлозі. Це все тривало приблизно годину. Юра кілька разів непритомнів. Тільки він приходив до тями — його знову вирубували. Ще мого сина почали обшукувати. Знайшли у нього складаний ніж на поясі. Один з охоронців взяв цей ніж і, коли Юра в черговий раз прийшов до тями, почав крутити ним біля обличчя сина зі словами: «Я тобі зараз очі виріжу цим ножем. Що ти ним хотів мені зробити?»

— Охорона супермаркету зобов'язана була викликати поліцію …

— Вони викликали. Поліція приїхала не відразу. Син не може сказати точно, які саме це були поліцейські. Можливо, мова йде про поліцію охорони. Сина разом з його другом Владиславом вивели на вулицю, і там їх ще кілька разів ударили саме поліцейські. Потім правоохоронці пригрозили хлопцям, мовляв, якщо вони збираються писати заяву, то їм наступного разу підкинуть наркотики. І відпустили обох після години побиття.

Я потім запитав у Юри, чому вони не викликали «швидку» прямо до ТРЦ, щоб заодно зняти побої? Адже, зі слів сина, в тій кімнаті, де їх били, вся підлога була у крові. Юра сказав, що вони дуже злякалися. Я тільки їм сказали, що вони можуть йти, хлопці побігли. Кажуть, що боялися, що за ними будуть гнатися. Бігли кілометрів зо три, напевно. Потім заспокоїлися, зупинилися і вирішили зателефонувати до поліції. Але вони після такого стресу, після того, що пережили, самі розумієте, в якому були стані. Дзвонять у поліцію, а їм відповідають: «У вас голос невиразний. Зателефонуйте, коли зможете нормально говорити».

Деякий час по тому Юра вже мені подзвонив і ми разом пішли до Печерського райуправління поліції писати заяву. До речі, нас у поліції спочатку хотіли відрадити писати заяву. Мовляв, це точно вам треба? Я тоді сказав, що розголошу цю історію, якщо вони не хочуть виконувати свої обов'язки. Кінець кінцем заяву прийняли. Правда, в той же день Юру не змогли відправити на експертизу. Мовляв, експерт тільки до 12 години працює. Довелося знімати побої у приватній клініці.

Юрій Рудий: «У поліції нас хотіли відрадити писати заяву. Тоді я сказав, що розголошу цю історію»

— Як себе почувають ваш син і його друг?

— У Юри струс мозку та забій грудної клітки. А у Владислава зламані два ребра. Я його бачив вчора. Хлопець погано себе почуває. Не може довго стояти або ходити, весь час хоче десь присісти. У нього теж струс мозку. І мого сина, і його друга весь час нудить.

У Юрія діагностували струс мозку та забій грудної клітини

«Ви знаєте, що ребра можна зламати, навіть якщо ви сильно обіймете свого товариша?»

Дещо інша версія цієї події у представників торгово-розважального центру «Гуллівер». Піар-менеджер Тетяна Атаджанова стверджує, що хлопці були п'яними і саме вони першими накинулися на охоронця.

— Ці хлопці — вони не підлітки. Одному 19, а іншому — 20 років. Дорослі люди, які можуть давати звіт своїм діям, — каже Тетяна Атаджанова. — Вони зайшли в ТРЦ у стані алкогольного сп'яніння і поводились трохи неадекватно. Охоронець їм сказав: «Ви вже випили. Може, ви зупинитеся?» Але хлопці стали поводитись ще більш агресивно. Один з них сказав охоронцеві: «Ти нам не указ». Це все є на відео з камер спостереження. Всі відеофайли ми передали до поліції. Їх там зараз вивчають. Так ось, на цьому відео, у відповідь на фразу охоронця: «Хлопці, можете заспокоїтися?» — один з хлопців б'є нашого співробітника по обличчю.

Зрозумійте, охоронець діяв строго за законом про охоронну діяльність. Він спробував припинити хуліганські дії хлопців напідпитку і схопив одного з них за руки. Тоді другий збив охоронця з ніг і почав його бити кулаками по голові.

Тут, природно, на підмогу колезі прибіг ще один охоронець. Удвох вони вирішили затримати хлопців до приїзду поліції. Поліцейські приїхали через 45 хвилин. За цей час хлопців ніхто не катував і не бив. А ось охоронець постраждав і він на лікарняному.

— Ви говорите, що затриманих ніхто не бив. А як же поламані ребра?

— Але ж ці хлопці вам не сказали, що вони були п'яні. Зате сказали, що у них поламані ребра. Ви знаєте, що ребра можна зламати, навіть якщо ви сильно обіймете свого товариша?

— Тобто слова хлопців про те, що їх били шестеро охоронців…

— Те, що вони говорять, — і я можу сказати. А вони не сказали, що це саме вони першими почали бійку? Все знято на відео.

— А в каптерці, де тримали хлопців, є відеокамери?

— Це не каптерка, а кімната, де утримують порушників до приїзду поліції. Поруч з нашим будинком є поліцейський пост. Повірте, наші співробітники нічого такого не стали б робити.

— Охоронців, які фігурують у цій справі, відсторонили на час розслідування від роботи?

— Це все відбувалося з одним охоронцем. Я не знаю, як його можна усунути від роботи. Він зараз на лікарняному.

Пресофіцер Печерського райуправління поліції Оксана Тищенко підтвердила, що до них зверталися із заявою двоє молодих хлопців, які стверджують, що їх побили охоронці в супермаркеті:

— Дійсно, є заява. Ми почали розслідування за статтею «Нанесення легких тілесних ушкоджень». Обидва постраждалих направлені на судово-медичну експертизу. Крім того, в поліції зараз вивчають відео з камер відеоспостереження.

«ФАКТИ» стежитимуть за розвитком ситуації. Сподіваємося, що в цій справі вдасться з'ясувати, на чиєму боці правда.

Як повідомляли раніше «ФАКТИ», саме через агресивну поведінку п'яних підлітків почався конфлікт у чернігівському супермаркеті АТБ, в результаті якого був забитий до смерті капітан поліції Артур Єрохін.

Фото зі сторінки Юрія Рудого у Facebook

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