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Події

Задушив знайомого мотузкою та перерізав горло членам його сім'ї: у Слов'янську чоловіка судили за потрійне вбивство

20:07 7 жовтня 2021
Людина з ножем

У Слов'янську, де раніше син зарубав сокирою матір, на 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який вчинив умисне вбивство трьох осіб, а також крадіжку. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

У Донецькій області в суді довели, що раніше судимий за крадіжку житель Слов'янська під час походу в магазин задушив мотузкою знайомого попутника та залишив його тіло біля гаражів. Причиною став конфлікт.

Зловмисник побоювався, що члени сім'ї загиблого розкажуть про нього правоохоронцям. Через це він пішов в квартиру вбитого, де задушив його співмешканку та перерізав горло їй, а також прикутій до ліжка 79-річній матері. Чоловік забрав з квартири срібний перстень, мобільний телефон і гроші, після чого зник з місця злочину.

«Попри принципову позицію сторони обвинувачення, яка наполягала на призначенні вбивці трьох людей найсуворішого покарання у вигляді довічного позбавлення волі, суд ухвалив рішення про його засудження на 15 років. Прокуратура з даним вироком не погодилася та наразі готує апеляційну скаргу», — повідомляє прес- служба відомства.

Нагадаємо, в Херсонській області чоловік до смерті побив рідну матір.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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