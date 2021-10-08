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Події

Стало погано в таксі: в Києві помер народний депутат

8:19 8 жовтня 2021
поляков

У Києві в ніч на 8 жовтня за дивних обставин помер 33-річний народний депутат Антон Поляков. У поліції кажуть, що нардеп їхав у таксі, розказав, що почувається зле, пасажирові було викликано швидку допомогу. Медбригада провела реанімаційні заходи, але депутат помер.

Точну причину того, що сталося з Поляковим, повинна назвати судово-медична експертиза. У поліції поки немає причин підозрювати щось інше, крім природної смерті.

Народний депутат Ірина Геращенко повідомила, що напередодні в Раді Поляков ініціював позачергове засідання з соціальних питань.

У Раду Поляков пройшов від партії «Слуга народу», але потім увійшов до групи «За майбутнє» і в антикорупційний комітет Ради. До приходу в парламент жив у Чернігові і працював як фізособа-підприємець.

Антон Поляков

Нагадаємо, Антон Поляков був одним з перших депутатів, які були виключені з пропрезидентської фракції «Слуга народу». Парламентарій говорив, що був вигнаний за «іншу точку зору».

Рік тому на депутата напали на вулиці і намагалися задушити. Тоді Поляков визнавав, що все в країні можна пов'язувати з політичною діяльністю, але в його випадку, можливо, хуліган був просто «неадекватний і не більше того» .

Фото ForFutureOfficial / Facebook

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