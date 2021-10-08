Цінності і документи Полякова не вкрадено: генпрокурор Венедиктова розкрила додаткові деталі смерті народного депутата

У Києві триває розслідування загадкової смерті народного депутата Антона Полякова. 33-річний нардеп помер в ніч на 8 жовтня, коли їхав у таксі по місту. Генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що ні гроші, ні документи, ні цінності Полякова не пропали, а таксиста зараз допитують слідчі.

Зі свідчень поліції і водія таксі складається наступна картина. Нардеп знаходився в Дніпровському районі Києва, і близько 2−3 години ночі сів у таксі на зупинці громадського транспорту. За кілька хвилин водій помітив, що пасажирові стало зле, почалася нудота. Автомобіль таксі був зупинений поліцією за порушення правил. До того моменту Поляков вже знепритомнів. Коли прибула «швидка», реанімаційні заходи виявилися марними.

Автомобіль оглянуто, і зараз машина знаходиться на спецмайданчику, розслідування веде поліція Києва.

Telegram-канал «Монастир» наводить фото з місця події.

Нагадаємо, політична кар'єра Полякова почалася в 2019 році, коли він прийшов у Раду в складі «Слуги народу». Уже восени нардепа виключили з фракції, він увійшов до складу групи «За майбутнє». У свій останній день в Раді 7 жовтня 2021 року Поляков скаржився, що «слуги» зірвали ініційоване позачергове засідання щодо пенсій. «Знову не прийшли на засідання», — обурювався нардеп.

Фото ForFutureOfficial / Facebook

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