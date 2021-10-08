На тілі нардепа Полякова знайшли дивні сліди, а у таксі — сліди блювоти, — ЗМІ

На тілі народного депутата України Антона Полякова, який помер в ніч на п'ятницю, 8 жовтня, у таксі в Києві, виявили пошкодження — подряпини у вигляді смуг на шиї, що переривалися у районі кадика.

Як повідомляє «Цензор.нет», судмедексперти попередньо пов'язують смуги на шиї Полякова зі слідами від ланцюжка, які могли з'явиться, коли нардепа витягали з машини. Інших пошкоджень на тілі парламентарія не знайшли.

Видання, посилаючись на інформоване джерело, також повідомляє, що на задньому сидінні таксі, де сидів Антон Поляков, виявили сліди блювоти. На даний момент причини його смерті залишаються невідомими.

Тим часом у поліції зазначає, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приметкой «Природна смерть».

Нагадаємо, що генпрокурорка Ірина Венедиктова заявила, що ані гроші, ані документи, а ні цінності Антона Полякова не пропали. Таксиста зараз допитують слідчі.

А політолог Тарас Чорновіл назвав смерть 33-річного народного депутата «дивною і несподіваною», пригадавши напад на Полякова, що трапилося рік тому.

Фото зі сторінки Антона Полякова у соціальних мережах.

464

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter