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Події

У прокуратурі Києва назвали причину смерті народного депутата Антона Полякова

10:39 8 жовтня 2021
Антон Поляков

Смерть народного депутата України Антона Полякова, який помер в ніч на п'ятницю, 8 жовтня, у таксі, наступила в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Як повідомляють у Київській міській прокуратурі, це стало відомо після розтину. «Слідство чекає на результати інших судово-медичних досліджень», — йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося про дивні сліди на шиї померлого парламентаря — подряпини у вигляді смуг, які переривалися в районі кадика. Експерти не виключали, що їх міг залишити ланцюжок, коли тіло Антона Полякова виймали з машини. На задньому сидінні, де він перебував, виявили сліди блювоти.

За словами генеральної прокурорки Ірини Венедиктової, гроші, документи і цінності народного депутата не пропали і знаходилися при ньому. Таксиста зараз допитують слідчі.

Фото Антона Полякова із соціальних мереж.

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