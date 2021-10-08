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Події

Мер курортного Яремче потрапив у ДТП: стали відомі подробиці аварії

11:45 8 жовтня 2021
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Мер міста Яремче (Івано-Франківська область) 49-річний Андрій Мироняк потрапив у ДТП і зараз перебуває на обстеженні. Про це повідомила прес-служба міської ради.

«Всі учасники ДТП живі … Просимо зараз не турбувати мера і членів його сім'ї», — йдеться в заяві.

У поліції Івано-Франківської області повідомили, що аварія в Яремче трапилася ввечері 7 жовтня. На трасі Мукачево — Львів зіткнулися Mitsubishi Outlander і Peugeot Partner. Перший водій рухався в сторону Микуличина, виїхав на «зустрічку» і зіткнувся з Peugeot. Обидва водії отримали травми. Одного з чоловіків довелося діставати з понівеченого автомобіля спеціальним гідравлічним інструментом.

дтп
Рятувальникам довелося розрізати понівечені авто

Обох чоловіків — і водія Mitsubishi, і 37-річного власника Peugeot — перевіряють на сп'яніння. Ведеться розслідування за статтею про п'яне ДТП (ч. 1 ст. 286−1 КК України).

Нагадаємо, з березня в Україні діють нові підвищені штрафи за п'яне водіння. За перебування за кермом в алкогольному, наркотичному сп'янінні загрожує штраф 17 тисяч гривень. Таке ж покарання передбачене за відмову від тесту на алкоголь.

Фото npu.gov.ua

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