Бердянська затока залишилася без моря: сильні вітри відігнали воду та оголили дно
У Бердянській затоці Азовського моря в останні дні бушують шторми, які раніше викликали небезпечні каменепади в районі Кирилівки. Це призвело до оголення дна. Вражаючі фото опублікував ресурс «PRO.berdiansk.biz».
Посилені шторми неодноразово фіксувалися з боку відкритого моря. Але в самій затоці віджимний вітер практично повністю відігнав воду, в результаті чого там подекуди фактично пішло море.
На багатьох ділянках затоки помітно, що залишилася лише гола земля — колишнє морське дно. На ній також видніються сухі рослини, присутні й пустельні місця, на які вже злітаються птахи.
Нагадаємо, в цей курортний сезон на морських курортах спостерігалося аномальне нашестя медуз, яке відлякало багатьох туристів. Але виявилося, що від цього є й користь — браконьєри були змушені перестати ставити мережі.
Раніше повідомлялося, що на узбережжі Азовського моря знаходять мертвих дельфінів — причиною цього може бути небезпечна інфекція.
Фото: «PRO.berdiansk.biz»640
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