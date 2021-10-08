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Події

Бердянська затока залишилася без моря: сильні вітри відігнали воду та оголили дно

13:53 8 жовтня 2021
Море

У Бердянській затоці Азовського моря в останні дні бушують шторми, які раніше викликали небезпечні каменепади в районі Кирилівки. Це призвело до оголення дна. Вражаючі фото опублікував ресурс «PRO.berdiansk.biz».

Посилені шторми неодноразово фіксувалися з боку відкритого моря. Але в самій затоці віджимний вітер практично повністю відігнав воду, в результаті чого там подекуди фактично пішло море.

На багатьох ділянках затоки помітно, що залишилася лише гола земля — колишнє морське дно. На ній також видніються сухі рослини, присутні й пустельні місця, на які вже злітаються птахи.

Нагадаємо, в цей курортний сезон на морських курортах спостерігалося аномальне нашестя медуз, яке відлякало багатьох туристів. Але виявилося, що від цього є й користь — браконьєри були змушені перестати ставити мережі.

Раніше повідомлялося, що на узбережжі Азовського моря знаходять мертвих дельфінів — причиною цього може бути небезпечна інфекція.

Фото: «PRO.berdiansk.biz»

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