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Кримінальний «авторитет» затриманий у зв'язку зі смертю нардепа Полякова, — ЗМІ

15:18 8 жовтня 2021
Антон Поляков

До смерті народного депутата Антона Полякова може бути причетний кримінальний авторитет з санкційного списку Ради національної безпеки і оборони. Таку версію слідства в інтерв'ю УНІАН озвучила прес-секретар поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

За її словами, спочатку відповідні відомості розповсюдили Telegram-канали.

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Так, за інформацією Telegram-каналу «Монастир», в таксі Полякова посадив такий собі Руслан Джамбулатов, який вважається кримінальним авторитетом, проте числиться помічником народного депутата Ганни Скороход (громадських засадах). Бізнесмена вже затримали.

У свою чергу Telegram-ресурс «Вуха Кличко» уточнив, що Джамбулатов відомий як «покровитель» магазинів конфіскату в столиці, а також як учасник розборок чеченської «діаспори» в Києві. Так, в червні 2020 року його побили, «віджавши» джип, однак через добу авто повернули назад.

Проте смерть нардепа поліція поки що кваліфікує за статтею 115 КК України («Умисне вбивство») з поміткою «Природна смерть».

Нагадаємо, в прокуратурі вважають, що смерть народного депутата України Антона Полякова настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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