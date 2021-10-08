Смерть нардепа Полякова: поліція назвала дві версії

Поліція відновила хронологію злощасного вечора, який закінчився смертю народного депутата Антона Полякова. Як повідомив на брифінгу начальник поліції Києва Іван Виговський, нардеп дійсно відвідував розважальний заклад в компанії з Русланом Джамбулатовим, після чого деякий час їздив з ним на машині по нічному Києву.

Коли ж Джамбулатову набридло їздити по місту, він попросив Полякова повернутися додому на таксі самостійно.

За словами Виговського, слідів тілесних ушкоджень на тілі нардепа не виявили.

У нічний клуб же нардеп поїхав після конфлікту з цивільною дружиною — народним депутатом Ганною Скороход. Її в поліції ще не допитали через стан здоров'я.

На даний момент поліція вважає, що смерть нардепа могла наступити в результаті хронічного захворювання або ж отруєння невідомою речовиною самостійно або іншою людиною.

Нагадаємо, політолог Тарас Чорновіл вважає обставини раптової смерті парламентарія більш, ніж неоднозначними. Однак в поліції, посилаючись на результати розтину, повідомили, що смерть політика настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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