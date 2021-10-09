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Події

На Херсонщині школярі заживо спалили бездомного: ЗМІ розповіли подробиці

11:35 9 жовтня 2021
Поліція

У Херсонській області, де раніше двоє місцевих молодиків до смерті забили бродягу, сталася ще одна моторошна пригода. У селищі Велика Олександрівка ввечері 8 жовтня сталося вбивство. Жертвою став чоловік 1979 року народження, на якого напали двоє неповнолітніх, пише OBOZREVATEL.

Так, підлітки 2006 і 2009 років народження підпалили місцевого жителя, коли він спав на узбіччі однієї з вулиць. Чоловік, який був в той момент п'яний, загинув. У загиблого не було постійного місця роботи. У той момент, коли його підпалили діти, він перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці встановили особи підлітків, підозрюваних у вбивстві. Вони є учнями місцевої загальноосвітньої школи.

Як писали «ФАКТИ», на початку року жахливий випадок стався в Ізмаїлі Одеської області. Чоловык, що вигулював свою собаку виявив оголене тіло місцевого бомжа. З'ясувалося, що його забили до смерті підлітки.

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