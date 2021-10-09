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Події

У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена, поліція підтверджує самогубство

11:41 9 жовтня 2021
Євген Куценко

У Мелітополі трагічно помер власник ТМ «Молочна ріка» Євген Куценко, який також був одним із співзасновників відомої в Україні компанії «Олком».

Прес-секретар поліції Запорізької області Олена Лебединська в коментарі fakty.ua підтвердила факт самогубства.

За даними місцевого ресурсу РІА-М, останнім часом у 53-річного бізнесмена і мецената виникли проблеми з бізнесом — його молокозавод опинився на межі закриття.

У 2014 році Куценко вже стріляв у себе з травматичного пістолета. Приводом, за даними Telegram-каналу «Гнила черешня», стало розлучення з дружиною. Тоді він вижив і навіть тимчасово примирився з дружиною.

Нагадаємо, раніше в Києві патрульні дивом врятували жінку, яка викинулася з вікна квартири на третьому поверсі. На момент прибуття правоохоронців жінка виглядала засмиканою і загрожувала суїцидом. У якийсь момент вона реалізувала свою загрозу, ступивши з вікна. Спіймати її вдалося за ногу.

Фото ria-m.tv/

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