У Києві знешкодили банду колекторів: вибиті з «боржників» гроші вкладали в підпільні казино

В Україні, де нещодавно змінилися правила роботи колекторів і кредиторів, припинили діяльність злочинного угруповання колекторів, які погрожували фізичним насильством громадянам, повідомляє Портал МВС.

До складу банди, що діяла в Києві, входили шестеро осіб: адвокат, керівник підрозділу страхової компанії та місцеві мешканці. Зловмисники погрозами застосування фізичного насильства до громадян та членів їх родин, примушували їх до виконання цивільно-правових зобов’язань.

Так, зловмисники примушували потерпілого повернути 127 тисяч гривень. При цьому застосовували до нього фізичне насильство та погрози розправи над його членами родини.

Крім того, правоохоронці встановили, що отримані кошти вкладали у підпільний гральний бізнес. Під час обшуків правоохоронці вилучили 6 000 доларів США, 2000 євро, понад 23 000 грн, зброю, гральне обладнання, предмет схожий на спецзасіб для прослуховування та незаконного стеження, «чорнові» записи.

Учасникам злочинного угруповання слідчі повідомили про підозри за ч. 2 ст. 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Верховна Рада скасувала штрафи за прострочені кредити, але тільки для близько 1,5 млн. громадян України. З набуттям чинностті змін в законі «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (а це 5 вересня) такі особи, які мають прострочені платежі по кредитах, звільняються від додаткових матеріальних витрат.

Фото: Національна поліція

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