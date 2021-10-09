26.26 / 26.45 30.25 / 30.58
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Києві знешкодили банду колекторів: вибиті з «боржників» гроші вкладали в підпільні казино

12:32 9 жовтня 2021
Банда колекторів

В Україні, де нещодавно змінилися правила роботи колекторів і кредиторів, припинили діяльність злочинного угруповання колекторів, які погрожували фізичним насильством громадянам, повідомляє Портал МВС.

До складу банди, що діяла в Києві, входили шестеро осіб: адвокат, керівник підрозділу страхової компанії та місцеві мешканці. Зловмисники погрозами застосування фізичного насильства до громадян та членів їх родин, примушували їх до виконання цивільно-правових зобов’язань.

Так, зловмисники примушували потерпілого повернути 127 тисяч гривень. При цьому застосовували до нього фізичне насильство та погрози розправи над його членами родини.

Крім того, правоохоронці встановили, що отримані кошти вкладали у підпільний гральний бізнес. Під час обшуків правоохоронці вилучили 6 000 доларів США, 2000 євро, понад 23 000 грн, зброю, гральне обладнання, предмет схожий на спецзасіб для прослуховування та незаконного стеження, «чорнові» записи.

Учасникам злочинного угруповання слідчі повідомили про підозри за ч. 2 ст. 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Верховна Рада скасувала штрафи за прострочені кредити, але тільки для близько 1,5 млн. громадян України. З набуттям чинностті змін в законі «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (а це 5 вересня) такі особи, які мають прострочені платежі по кредитах, звільняються від додаткових матеріальних витрат.

Фото: Національна поліція

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Полякова з чоловіком Вадимом Буряковським

«Ось до чого призводять чутки»: Оля Полякова розповіла, як вигнала свекруху з дому

Збірна Боснії і Герцеговини на шляху до Казахстану

У групі України — скандал: Казахстан не пустив до країни чотирьох футболістів збірної Боснії та Герцеговини

пенсіонер

Кабмін різко збільшив бюджет Пенсійного фонду: хто з пенсіонерів отримає доплати і індексації

Отримання пенсії

Підвищення пенсій в 2022 році: хто з пенсіонерів може розраховувати на збільшення виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.