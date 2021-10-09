Смерть українця в Польщі: дев’ятьом підозрюваним висунули звинувачення

У Польщі висунули звинувачення дев’ятьом особам у справі смерті 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка у Вроцлаві. Поліцейським, які брали участь у затриманні та побитті українця, загрожує до 10 років ув’язнення, іншим фігурантам — до п’яти років, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, звинувачення висунули чотирьом поліцейським, трьох з яких раніше звільнили з поліції. Трьох правоохоронців звинуватили у перевищенні службових повноважень, знущанні з затриманої особи та побитті з летальним наслідком, а четвертого — у неперешкоджанні фізичному знущанню із затриманого, що суперечить його службовим обов’язкам.

Також прокуратура висунула звинувачення трьом працівникам витверезника, куди доправили українця після затримання. Йдеться про керівника цього закладу, співробітницю витверезника та лікарку, яка тоді перебувала на чергуванні. Двом працівникам витверезника інкримінують знущання з затриманого і побиття зі смертельним наслідком, а лікарці — нездійснення належного нагляду за потерпілим та нездійсненні оцінки стану його здоров’я з огляду на застосування проти нього насилля, що призвело до смерті.

Крім того, керівника витверезника та одну з працівниць закладу звинуватили у перешкоджанні кримінальному провадженню та подачі неправдивої інформації в медичній документації щодо перебування потерпілого в центрі.

Прокуратура звернулася до суду з проханням про тимчасовий арешт на три місяці двох поліцейських. Щодо інших фігурантів справи, прокуратура просить обрати їм запобіжний захід у формі нагляду поліції, заборони контактування з визначеними особами та заборони виїжджати за кордон і застави майна. Однак попри позитивну оцінку зібраного прокуратурою матеріалу, суд не дав згоди на арешт двох поліцейських. Прокуратура планує оскаржити це рішення.

Як писали «ФАКТИ», трагедія сталась наприкінці липня цього року, однак розголосу набула лише восени. У Вроцлаві польські поліцейські до смерті молодого українця. Батьки хлопця переконані, що їхнього покійного сина польські посадовці оголосили «наркоманом» та «алкоголіком», аби зняти себе провину.

Більш докладно про цей жахливий інцидент читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: «Упродовж години хлопця били поліцейськими кийками, ногами ставали на шию»: у смерті українця у Вроцлаві звинувачують правоохоронців і лікарів.

Фото зі сторінки організації «Книга пам'яті померлих за кордоном українців»

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