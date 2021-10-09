Смерть нардепа: в крові Полякова виявили метадон

Смерть народного депутата України Антона Полякова, якого виявили вночі 8 жовтня в таксі, наступила в результаті реакції алкоголю та метадону. Про це в соцмережі повідомила нардеп від «Слуги народу» Галина Янченко.

«Смерть Антона Полякова наступила в результаті реакції алкоголю та метадону. За моєю інформацією, це показала токсикологія «, — написала Янченко в Facebook.

Метадон — синтетичний лікарський препарат з групи опіоїдів, вживається як анальгетик, а також при лікуванні наркотичної залежності. Метадон застосовується в ряді країн в замісній терапії вживання «важких» наркотиків як замінник героїну.

Раніше в прокуратурі, посилаючись на розтин, повідомляли, що Поляков помер в результаті гострої коронарної недостатності.

Нагадаємо, поліція відновила хронологію вечора, який закінчився смертю народного депутата Антона Полякова. Правоохоронці розглядають версії смерті в результаті хронічного захворювання або ж отруєння невідомою речовиною самостійно або іншою людиною.

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