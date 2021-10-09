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Події

Суд виніс вирок житомирянину, який заявив про замах на Зеленського

22:05 9 жовтня 2021
суд

В Україні засудили до трьох років в'язниці уродженця Житомира, який у грудні 2020 року заявив, що готує замах на президента Володимира Зеленського. Інформація опублікована в Реєстрі судових рішень.

У матеріалах кримінальної справи йдеться, що 29 грудня 2020 року чоловік заявив телефоном про намір здійснити замах на президента.

Крім того, про підготовку замаху чоловік також розіслав повідомлення електронною поштою на низку адрес, у тому числі на СБУ.

Президент в цей час перебував у державній резиденції «Синьогора».

Зміст листа був сумбурним. У ньому чоловік посилався на фільм «Матриця», писав про футбол.

Правоохоронці перевірили заяву засудженого та з'ясували, що життю Зеленського нічого не загрожує.

На суді житомирянин, який вже мав судимість, свою вину визнав та заявив, що хотів перевірити охорону президента.

Чоловіка визнали винним та засудили на три роки і один місяць в'язниці.

Нагадаємо, 22 вересня цього року невідомі вчинили замах на життя першого помічника президента Сергія Шефіра. Машину Шефіра обстріляли з лісу по дорозі на роботу. Поранили водія першого помічника. Поліція поки не повідомила про затримання злочинців.

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