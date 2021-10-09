Маршрутка розкололася навпіл: ЗМІ повідомляють про загиблих та безлічі постраждалих у ДТП на Броварському проспекті Києва

В Києві на Броварському проспекті біля станції метро «Лісова» сталася масштабна ДТП, в якій загинули двоє людей, багато хто отримав важкі травми.

Як повідомляє «Київ Оперативний», зіткнулися маршрутний автобус № 322 Київ-Бровари та легковий автомобіль. В салоні маршрутки їхали пасажири. Є двоє загиблих. Кількість постраждалих уточнюється.



Маршрутка відлетіла в стовп й буквально розкололася об нього. Звук удару був чутний на метро «Чернігівська».

На місці працюють рятувальники ДСНС, медики, поліція. Проїзд на цій ділянці дороги утруднений.

Нагадаємо, днями в Польщі сталися дві аварії, в яких постраждали громадяни України. В одній з них загинули двоє українців у віці 21 та 22 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про велику аварію в Яремчі, в якій постраждав мер міста.

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