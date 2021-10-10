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Події

Двоє загиблих та шестеро постраждалих, у тому числі дитина: на трасі Київ-Одеса зіткнулися маршрутка й вантажівка

8:54 10 жовтня 2021
ДТП

На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинули дві людини, шестеро отримали травми. Про це повідомили в Одеському обласному главку поліції.

Аварія трапилася пізно ввечері 9 жовтня на 455 км автодороги поблизу села Холодна Балка. Зіткнулися вантажівка MAN та маршрутка.

За інформацією поліції, MAN, рухаючись у напрямку Києва, зіткнувся з рейсовим автобусом, який був попереду нього. Попередньо відомо, що в результаті аварії два пасажири маршрутки загинули, ще шестеро, серед яких один неповнолітній, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Всіх постраждалих ушпиталили. Проїзд на ділянці траси утруднений.

Нагадаємо, в цей же вечір в Києві на Броварському проспекті сталася масштабна ДТП, в якій загинули двоє людей, багато хто отримав важкі травми.

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