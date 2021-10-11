Замах на Шефіра: у МВС розкрили нові подробиці розслідування

Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра, під час якого кульові поранення отримав його водій, скоїв професіонал.

Таку точку зору в інтерв'ю «РБК-Україна» висловив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

«Якщо порівняти цей замах на вбивство з тим злочином, який було скоєно у Черкасах, ми бачимо величезну різницю у швидкості встановлення об'єктивної істини у провадженні», — зазначив він, додавши, що зараз у розслідуванні правоохоронці працюють на «відмінно», і вже найближчим часом суспільству повідомлять про просування в цій резонансній кримінальній справі.

Євген Єнін зазначив, що правоохоронці ретельно вивчили район, в якому було скоєно замах, а це — 430 гектарів. Окремі ділянки оглянули повторно і виявили додаткові речові докази.

«На сьогодні призначено близько 30 експертиз. Ми продовжуємо аналізувати величезний обсяг даних, здобутих з відповідних камер», — додав він.

Раніше Євген Єнін заявляв, що стрілянина велася специфічними патронами калібру 7,62 виробництва Угорщини.

У правоохоронців є три версії замаху на Сергія Шефіра: замах з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні; замах через державну діяльності; замах за участю іноземних спецслужб.

Олександра Іванька, водія Сергія Шефіра, прооперували. Загрози його життю немає.



Фото з Вікіпедії.

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