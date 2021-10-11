У Києві зловили банду клофелінщиків-убивць

У Києві поліцейські затримали групу осіб, які у розважальних закладах і на вулицях труїли людей сильнодіючими препаратами, пропонуючи їм випити, а потім грабували своїх жертв. Один з потерпілих від дій зловмисників помер.

Як повідомили в поліції Києва, за вчинення розбійних нападів на громадян з використанням сильнодіючих лікарських препаратів затримані п'ять осіб: четверо чоловіків (1981, 1986, 1987, 1997 років народження) і жінка (1980 року народження).

Фото НПУ.

Як розповів заступник начальника поліції Києва — начальник слідчого управління Дмитро Шумейко, у ході досудового розслідування поліцейські встановили, що кожен зі спільників мав чіткий розподіл функцій: «Ми з’ясували, що правопорушники знайомились з громадянами у розважальних закладах та на вулицях і пропонували їм випити алкоголь. В цей момент вони непомітно підсипали у напій потерпілих сильнодіючий лікарський препарат, від якого ті втрачали свідомість. Після цього зловмисники забирали цінні речі та втікали. Також відомо, що від дій правопорушників помер один з потерпілих».

В ході обшуків у затриманих були вилучені флакони і блістери з різними сильнодіючими лікарськими препаратами, а також предмет, схожий на бойову гранату.

Фото НПУ.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 статті 115 («Умисне вбивство»), за ч. 2 статті 187 («Розбій»), за ч.3 статті 185 («Крадіжка») Кримінального кодексу України.

Фото НПУ.

Зловмисникам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

За інформацією «Киев Сейчас», банду затримали на вулиці Перова.

Нагадаємо, що раніше у Києві затримали чоловіка, який під час сварки вбив 30-річного сина. Батько завдав синові кілька ударів ножем в груди і спину. Поранений встиг вийти у коридор, де його побачила сусідка, яка викликала медиків. Але врятувати пораненого не вдалося.

Ексклюзивний матеріал про медика, який обманював і труїв киянку «Коли пацієнтка стоматолога-шахрая звернулася до поліції, лікар спробував її вбити» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото поліції Києва.

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