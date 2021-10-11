У Києві зловили банду клофелінщиків-убивць
У Києві поліцейські затримали групу осіб, які у розважальних закладах і на вулицях труїли людей сильнодіючими препаратами, пропонуючи їм випити, а потім грабували своїх жертв. Один з потерпілих від дій зловмисників помер.
Як повідомили в поліції Києва, за вчинення розбійних нападів на громадян з використанням сильнодіючих лікарських препаратів затримані п'ять осіб: четверо чоловіків (1981, 1986, 1987, 1997 років народження) і жінка (1980 року народження).
Як розповів заступник начальника поліції Києва — начальник слідчого управління Дмитро Шумейко, у ході досудового розслідування поліцейські встановили, що кожен зі спільників мав чіткий розподіл функцій: «Ми з’ясували, що правопорушники знайомились з громадянами у розважальних закладах та на вулицях і пропонували їм випити алкоголь. В цей момент вони непомітно підсипали у напій потерпілих сильнодіючий лікарський препарат, від якого ті втрачали свідомість. Після цього зловмисники забирали цінні речі та втікали. Також відомо, що від дій правопорушників помер один з потерпілих».
В ході обшуків у затриманих були вилучені флакони і блістери з різними сильнодіючими лікарськими препаратами, а також предмет, схожий на бойову гранату.
Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 статті 115 («Умисне вбивство»), за ч. 2 статті 187 («Розбій»), за ч.3 статті 185 («Крадіжка») Кримінального кодексу України.
Зловмисникам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
За інформацією «Киев Сейчас», банду затримали на вулиці Перова.
Нагадаємо, що раніше у Києві затримали чоловіка, який під час сварки вбив 30-річного сина. Батько завдав синові кілька ударів ножем в груди і спину. Поранений встиг вийти у коридор, де його побачила сусідка, яка викликала медиків. Але врятувати пораненого не вдалося.
Ексклюзивний матеріал про медика, який обманював і труїв киянку «Коли пацієнтка стоматолога-шахрая звернулася до поліції, лікар спробував її вбити» читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото поліції Києва.177
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