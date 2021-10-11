Молодик з Миколаєва тероризував нардепа Вірастюка: за ним прийшла поліція

Стронгмену Василю Вірастюку, який влітку цього року поповнив у парламенті фракцію «слуг народу», по телефону вбивством погрожував невідомий.

Як повідомили у поліції Київа, дзвінок надійшов з Миколаєва. Миколаївські поліцейські навідалися у будинок, звідки дзвонили Вірастюку.

«Зловмисником виявився уродженець Миколаєва, 2002 року народження. Поліцейські з'ясовують мотиви та обставини цього вчинку», — відзначили у поліції і додали, що хлопця для дачі показань доставили у відділокї.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України — «Погроза вбивством». Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру, йому загрожує обмеження волі на термін до двох років.

Нагадаємо, що до 30-річчя незалежності України Вірастюк зробив нове татуювання на шиї — у вигляді стилізованого козацького тризубу.

Фото Василя Вірастюка із соціальних мереж.

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