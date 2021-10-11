На похоронах дивно померлого нардепа Полякова вибухнув скандал

У Чернігові попрощалися з померлим при невстановлених обставинах народним депутатом Антоном Поляковим. Поховали його на міському кладовищі «Яцево», повідомляє кореспондент Укрінформу .

Попрощатися з покійним прийшли сотні городян і народні депутати, включаючи вже колишнього спікера Дмитра Разумкова, проте родичі Полякова не всім з них були раді.

Так, «на вихід» попросили народного депутата Ганну Скороход, з якої Поляков жив до своєї смерті, інформує ресурс PavlovskyNEWS .

Спочатку на правила пристойності їй вказала вдова Полякова Галина, а потім мати депутата прибрала з труни квіти, які поклала туди його колега.

Тим часом змінилися і свідчення таксиста, який віз народного депутата від фракції «За майбутнє» незадовго до смерті. Його адвокат заявив ТСН, що депутата посадили в таксі з іншого авто в уже неадекватному стані. За це зізнання, заявив адвокат, його підзахисного побили у відділку поліції.

«Він збрехав, що він підібрав його на транспортний зупинці, а насправді йому його підвезли з іншої машини і попросили доставити додому. Ось і все. Спочатку він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав з зупинки і віз. Ось хлопці його і покарали. Але слід прохолов, експертиза не покаже», — повідомив адвокат.

Нагадаємо, експертиза показала наявність в крові померлого депутата слідів метадону, а колишній правоохоронець, екс-голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль констатував, що в поєднанні з алкоголем цей препарат сильно б'є по серцю і може викликати інсульт, інфаркт, зупинку серця і інші ураження серцево судинної системи. Також, за його спостереженнями, Антон Поляков не вживав наркотики.

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