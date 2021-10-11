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Події

Комбайн таранив поїзд Бахмут — Львів: пошкоджено шість вагонів

18:26 11 жовтня 2021
знак переїзду

На Житомирщині потрапив у аварію пасажирський поїзд сполученням Бахмут — Львів. Інцидент трапився о 15:12 на залізничному переїзді на дільниці Фастів — Житомир.

Як повідомила прес-служба перевізника, аварію спровокував водій комбайна, який проігнорував правила дорожнього руху й виїхав на нерегульований переїзд, куди саме наближався пасажирський поїзд № 141.

Після зіткнення

Внаслідок зіткнення пошкоджений було пошкоджено локомотив поїзда та 6 вагонів, проте пасажири та члени поїзної бригади не постраждали. Також відмовився від шпиталізації і водій комбайну.

Пасажирів з вагонів, у яких було розбито вікна, пересадили на інші місця в поїзді.

Через слідчі дії поїзд відправився зі станції з затримкою в 2 години і 28 хвилин.

Затримок інших рейсів наразі немає.

Нагадаємо, що на початку серпня в Тернопільській області зійшли з рейок локомотив і перший вагон поїзда № 357 Рахів — Київ, там теж ніхто не постраждав.

Фото YouTube

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