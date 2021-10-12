У Києві спортсменів та колишніх АТОшніков вербували для війни в Сирії

Киянин і двоє жителів Київської області займалися вербуванням українців для участі у бойових діях в Сирії, їх відправили під арешт на 60 діб з можливістю вийти з-під варти під заставу.

Як повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі, організатору схеми — 27-річному киянину — визначили заставу у розмірі 181,6 тисячі гривень, його подільникам — по 132,2 тисячі гривень кожному.

«У період з лютого 2020 по березень 2021 року 27-річний житель Києва організував схему отримання прибутку за вербування громадян України для участі у військових і насильницьких діях на стороні опозиційно налаштованих військових загонів у Сирійської Арабської Республіці. Для реалізації своїх злочинних намірів зловмисник залучив ще двох 20 та 21-річних жителів Київської області», — відзначили в прокуратурі і додали, що вербувальники шукали «клієнтів» серед спортсменів, колишніх військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО, або людей з іншим бойовим досвідом.

«За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду в розмірі 5 тисяч доларів США на місяць, у залежності від рівня їхньої бойової підготовки», — відзначили в прокуратурі і додали, що розслідування ведуть управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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