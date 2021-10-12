Таксист, який віз народного депутата України Антона Полякова, який помер у ніч на 8 жовтня, зізнався, що не підібрав пасажира, а деякий час їхав за машиною, в якій був парламентарій.

Про це в ефірі «Україна 24» повідомив речник МВС Артем Шевченко. За його словами, свідчення, які дає водій під протокол, відрізняються від того, що він говорив поліцейським на місці події.

«Він сказав, що випадково підібрав пасажира, а насправді не випадково. Він деякий час їхав за машиною з потерпілим, яка певний час їздила містом з іншим свідком», — зазначив він і додав, що на даний момент про підозри нікому не повідомляли.

За словами Артема Шевченка, на даний момент встановлені всі особи, з якими Поляков у той вечір і ніч знаходився, контактував, вечеряв, сідав в одну машину і пересідав в іншу. «Факт, що таксист віз пасажира, якому стало погано, встановлений. Є ще третя людина, яка бла з ними в компанії», — зазначив речник МВС. Про цю особу він нічого не повідомив.

Стосовно метадону, виявленого в крові Антона Полякова, то його вплив на факт смерті «поки ще залишається»:"Але найімовірніше, за логікою слідства, до смерті призвело певне з'єднання певних речовин в організмі потерпілого. Сталося це з доброї волі потерпілого або зі злого наміру інших осіб, а він про це не знав, поки сказати не можемо".

Артем Шевченко додав, що є кілька версій — Полякова отруїли і він про це не знав, вжив речовину з доброї волі, а також смерть з природних причин, але вона вже не пріоритетна.

Раніше адвокат водія таксі підтвердив, що його підзахисний, який раніше стверджував, що підібрав пасажира на зупинці громадського транспорту, змінив свідчення. За словами таксиста, пасажира йому підвезла інша машина, водій якої попросив доставити нардепа додому.

Нагадаємо, що на брифінгу начальник поліції Києва Іван Вигівскій розповів, що Поляков відвідував розважальний заклад в компанії з Русланом Джамбулатовим. Після цього вони каталися на машині Києвом, а коли Джамбулатову це набридло, він попросив нардепа дістатися додому на таксі.

У Київській міській прокуратурі заявили, що смерть Полякова наступила в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

А генерал-лейтенант міліції у відставці Геннадій Москаль, який довгі роки працював у МВС, заявляв, що метадон, який виявили в крові Полякова, може викликати ураження серцево-судинної системи. А у поєднанні з горілкою — це смерть.

Фото Антона Полякова із соціальних мереж.

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