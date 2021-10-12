У Києві розстріляли автомобіль з дитиною в салоні: опубліковане відео

Вранці 12 жовтня в житловому масиві Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. Як повідомив канал Київ Оперативний, невідомий у камуфляжі стріляв у чоловіка з жінкою і дитиною, які щойно сіли в автомобіль Volkswagen.

Опубліковане відео з камер відеоспостереження.

Попередньо, усі залишилися живі.

«Інформація про цю надзвичайну подію уточнюється», — говориться у повідомленні в соцмережі.

За даними Telegram-каналу Киев Сейчас, глава сімейства отримав поранення ноги.

Поліція кваліфікувала інцидент за статтею «Хуліганство» Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські затримали чоловіка, який стріляв зі свого балкону, як він стверджував, по птахах, але поцілив у людину.

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