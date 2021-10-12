26.28 / 26.46 30.28 / 30.59
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

П'ять місяців знущався над дитиною: під Рівним чоловік ґвалтував 10-річну дочку своєї співмешканки і знімав все на камеру

16:28 12 жовтня 2021
Жертва насильства

На Рівненщині суд засудив до вищої міри покарання 32-річного чоловіка, який майже півроку ґвалтував 10-річну дочку своєї співмешканки, знімаючи все на камеру.

Як повідомила прокуратура області, на суді чоловік тільки частково визнав свою провину.

Читайте також: «Навіть не зрозуміла, що з нею робили»: вітчим ґвалтував 9-річну дівчинку, приховуючи це півтора року

Педофіл намагався оскаржити вирок в апеляційній інстанції, але програв — суд залишив рішення в силі.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Чернігівщини, якого визнали винним у неодноразовому згвалтуванні власної малолітньої дочки. Він має провести в місцях позбавлення волі 15 років.

Фото Pixabay

447

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонери

Стаж важливіший: в ПФУ пояснили, чи можна українцям виходити на пенсію по досягненню 60-річного віку

Мадонна

Реальні фото Мадонни, які вона пізніше відредагувала в Instagram, шокували користувачів мережі

гроші

Українцям обіцяють видати по 2 тисячі гривень на оплату комуналки: як правильно оформити заяву

Олександр Петраков

Україна — Боснія і Герцеговина: Петраков здивував відповіддю на запитання про Малиновського

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.