П'ять місяців знущався над дитиною: під Рівним чоловік ґвалтував 10-річну дочку своєї співмешканки і знімав все на камеру

На Рівненщині суд засудив до вищої міри покарання 32-річного чоловіка, який майже півроку ґвалтував 10-річну дочку своєї співмешканки, знімаючи все на камеру.

Як повідомила прокуратура області, на суді чоловік тільки частково визнав свою провину.

Педофіл намагався оскаржити вирок в апеляційній інстанції, але програв — суд залишив рішення в силі.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Чернігівщини, якого визнали винним у неодноразовому згвалтуванні власної малолітньої дочки. Він має провести в місцях позбавлення волі 15 років.

Фото Pixabay

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