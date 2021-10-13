У Києві через пральну машину згоріла квартира у багатоповерхівці: загинула людина

У Києві, де нещодавно через замикання у проводці горіла інженерна гімназія, несправності у пральній машині призвели до пожежі та загибелі людини.

Як повідомляють у столичному управлінні ДСНС, пізно ввечері у вівторок, 12 жовтня, рятувальникам повідомили про пожежу в будинку на проспекті Науки, 18, що у Голосіївському районі.

«Було встановлено, що пожежа виникла в одній з квартир на 3-поверсі 9-поверхового житлового будинку. У ванній кімнаті у пральній машині виникло загорання з поширенням вогню у коридор квартири. Пожежні відразу ж стали до гасіння пожежі», — відзначили у надзвичайній службі.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 80-річного чоловіка, який лежав на підлозі «у напрямку руху до виходу з квартири».



Ближче до півночі пожежа на площі 5 кв. м була локалізована і ліквдірована.

Остаточну причину пожежі та смерті людини встановлять правоохоронці.

Нагадаємо, що несправність побутового приладу стала причиною недавньої пожежі у лікарні Білої Церкви. Через проблеми з електронагрівачем загорівся матрац одного з пацієнтів. В результаті пожежі одна людина загинула, ще одна постраждала.

Фото з сайту ГУ ДСНС у Києві.

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