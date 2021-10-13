26.27 / 26.45 30.25 / 30.56
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Києві через пральну машину згоріла квартира у багатоповерхівці: загинула людина

11:08 13 жовтня 2021
Пожежний

У Києві, де нещодавно через замикання у проводці горіла інженерна гімназія, несправності у пральній машині призвели до пожежі та загибелі людини.

Як повідомляють у столичному управлінні ДСНС, пізно ввечері у вівторок, 12 жовтня, рятувальникам повідомили про пожежу в будинку на проспекті Науки, 18, що у Голосіївському районі.

«Було встановлено, що пожежа виникла в одній з квартир на 3-поверсі 9-поверхового житлового будинку. У ванній кімнаті у пральній машині виникло загорання з поширенням вогню у коридор квартири. Пожежні відразу ж стали до гасіння пожежі», — відзначили у надзвичайній службі.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 80-річного чоловіка, який лежав на підлозі «у напрямку руху до виходу з квартири».

Ближче до півночі пожежа на площі 5 кв. м була локалізована і ліквдірована.

Остаточну причину пожежі та смерті людини встановлять правоохоронці.

Нагадаємо, що несправність побутового приладу стала причиною недавньої пожежі у лікарні Білої Церкви. Через проблеми з електронагрівачем загорівся матрац одного з пацієнтів. В результаті пожежі одна людина загинула, ще одна постраждала.

Фото з сайту ГУ ДСНС у Києві.

421

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гороскоп

Гороскоп від Павла Глоби на тиждень з 11 по 17 жовтня: вдалий час для творчості і кар’єри

Бабкіна

«Головне — рідна сім'я»: Надія Бабкіна викинула з життя молодого чоловіка

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

Таюне і Винник

Таюне в шкіряному міні зачарувала шанувальників: «зігріта любов'ю»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.