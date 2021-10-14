«Ми відмотали всі відеокамери»: у МВС дізналися, що робив нардеп Поляков за кілька годин до смерті

Заступник міністра МВС Євген Єнін повідомив нові подробиці розслідування смерті народного депутата Антона Полякова, який помер у ніч на 8 жовтня, розповівши, що правоохоронці «відмотали все відеокамери і опитали свідків цих подій».

В ефірі «Україна 24» Євген Єнін зазначив, що водій таксі, у машині якого Полякову стало погано, дав свідчення під протокол і ця інформація на сьогоднішній день ним не змінена. Нагадаємо, що водій на місці НП говорив, що підібрав пасажира на зупинці транспорту, проте пізніше з'ясувалося, що він деякий час слідував за машиною, в якій Поляков з товаришем катався Києвом.

«За нашою інформацією, покійний подзвонив громадянину Д., з яким був у дружніх стосунках, запропонувавши зустрітися. Вони зустрілися у ресторані, спільно провели там близько 3-х годин. Вони спільно вживали алкогольні напої. У нас є відеозаписи з ресторану, які чітко підтверджують цей факт. Надалі ті ж відеозаписи підтверджують, що народний депутат — на вигляд абсолютно у здоровому стані — залишив цей ресторан і надалі з цим громадянином Д. сів у його машину і близько 2-х годин вони їздили Києвом», — зазначив він і додав: «Пізніше громадянин Д. викликав таксі, яке спочатку їздило за їхньою машиною. Потім, ймовірно, вони завершили свою розмову і пан Поляков пересів до машини таксиста».

Євген Єнін також підтвердив наявність метадону в крові померлого, а також додав, що при ньому виявили не тільки гроші (близько 10 тисяч гривень і 800 доларів), а й «2 зразки катетерів з речовиною бурого кольору». Що це за речовина, наразі з'ясовують експерти.

Тим часом «Обозреватель» повідомляє, що перед смертю Антон Поляков у ресторані зустрічався з громадянином Азербайджану Хатаї Алієвим, якого розшукує спецслужба цієї країни. Нібито саме він викликав таксі, до якого пізніше пересів народний депутат. Можливо, це саме та «третя людина», про яку згадував спікер МВС Артем Шевченко.

Заступник міністра зазначив, що слідство спілкувалося з цивільною дружиною Полякова, яка після звістки про його смерть втратила свідомість (нардеп Ганна Скороход, яка потрапила у неприємну ситуацію на похоронах парламентаря. — Авт.), і з якої вони жили разом з весни цього року. «На прямі запитання про наявність тих чи інших підозр щодо можливої насильницької смерті депутата, вона відповіла досить категорично — ні», — додав він.

Нагадаємо, що розтин показав, що парламентар помер від гострої коронарної недостатності, а генерал-лейтенант міліції у відставці Геннадій Москаль стверджував, що метадон сильно б'є по серцево-судинній системі, і що у поєднанні з алкоголем — «це смерть».

А педіатр Євген Комаровський не погоджується, що таке поєднання є смертельним. За його словами, у препарату є багато побічних ефектів, якщо вживати його разом з іншими ліками, а у поєднанні з алкоголем він може давати небезпечні для життя порушення функцій дихання, пригнічення центральної нервової системи. Медик не виключає, що якщо метадон дали Полякову таємно, то його хотіли не вбити, а дискредитувати — показати, як він валяється у багнюці, вивезти кудись і там «повчити»…

Фото Антона Полякова у соціальних мережах.

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