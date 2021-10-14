У Польщі помер українець-заробітчанин: працював у ремонтно-будівельній фірмі

Невдовзі після підозрілої смерті громадянина України у польському Вроцлаві, у місті Зелена Гура помер 46-річний українець, який працював у ремонтно-будівельній фірмі.

Як повідомляє «Укрінформ» з посиланням на прес-секретарку зеленогурської Окружної прокуратури Еву Антонович, тіло заробітчанина у квартирі виявили його земляки. Відомо, що чоловік жив у квартирі з шістьма співвітчизниками.

Тіло померлого направили на розтин, який показав, що смерть настала з природних причин — травм не виявили. Патологоанатом встановив, що у українця були проблеми з серцем і печінкою.

Планується ще проведення токсикологічної експертизи крові померлого.

Нагадаємо, що нещодавно у Польщі в ДТП загинули троє українців, у тому числі й молода подружня пара. Машина, в якій їхали четверо громадян України, врізалася у стовп, автомобіль розірвало на дві частини.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

131

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter