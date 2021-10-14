26.26 / 26.46 30.24 / 30.58
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Польщі помер українець-заробітчанин: працював у ремонтно-будівельній фірмі

15:25 14 жовтня 2021
Померлий

Невдовзі після підозрілої смерті громадянина України у польському Вроцлаві, у місті Зелена Гура помер 46-річний українець, який працював у ремонтно-будівельній фірмі.

Як повідомляє «Укрінформ» з посиланням на прес-секретарку зеленогурської Окружної прокуратури Еву Антонович, тіло заробітчанина у квартирі виявили його земляки. Відомо, що чоловік жив у квартирі з шістьма співвітчизниками.

Тіло померлого направили на розтин, який показав, що смерть настала з природних причин — травм не виявили. Патологоанатом встановив, що у українця були проблеми з серцем і печінкою.

Планується ще проведення токсикологічної експертизи крові померлого.

Нагадаємо, що нещодавно у Польщі в ДТП загинули троє українців, у тому числі й молода подружня пара. Машина, в якій їхали четверо громадян України, врізалася у стовп, автомобіль розірвало на дві частини.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

131

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Собака перед мискою

Реакція собаки, якого посадили на дієту, зворушила мережу — відео

пенсіонери

У 2022 році пенсії в Україні перерахують кілька разів: коли і кого стосуватиметься

Банківські картки

«ПриватБанк» встановив ліміти на карткові перекзи: що важливо знати

Поляков

Вбивати не хотіли: лікар Комаровський висунув версію смерті нардепа Полякова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.