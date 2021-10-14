Потужна пожежа у центрі Києва: горіла лікарня Інституту урології

У Києві, де днями у багатоповерховому будинку через несправність пральної машини виникла пожежа і загинув літній чоловік, вдень у четвер, 14 жовтня, горіла будівля по вулиці Винниченка, 9а.

Як повідомляють в оперативно-координаційному центрі Головного управління ДСНС України у Києві, рятувальники встановили, що загорівся дах двоповерхової недіючої будівлі, проте існувала загроза розповсюдження полум'я всією площею даху та на 8-поверхову сусідню будівлю.

Фото столичного главку ДСНС.

Фото столичного главку ДСНС.

«Під час гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 15 осіб. О 14:14 загорання локалізовано на площі 500 кв. м і о 14:36 — ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

Фото столичного главку ДСНС.

Фото столичного главку ДСНС.

Під час НП жертв і постраждалих не було.

Відомо, що за цією адресою розташовується столичний Інститут урології. «Киев сейчас» виклав у мережу відео, на якому видно великий стовп диму.

А видання «Цензор.нет» уточнює, що горіли кухня і госпчастина біля інституту. Вогонь виник у технічній будівлі, розташованій щільно до корпусів медустанови.

Фото столичного главку ДСНС.

Фото столичного главку ДСНС.

Відзначається, що хворих з реанімації перевели в інше крило лікарні, решта пацієнтів і персонал залишалися у будівлі. Очевидці стверджували, що пожежа розповсюджувалася миттєво.

Нагадаємо, що на початку жовтня у Київській інженерній гімназії, яка розташована на Княжому Затоні, 12А, сталася пожежа. Сталося коротке замикання у електропроводці, пожежа почалася в їдальні навчального закладу.

Фото зі сторінки столичного главку ДСНС.

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