ДТП з постраждалими у Київській області: автомобіль врізався у відбійник, рух трасою ускладнено
Під Києвом, біля селища міського типу Макарів, у серйозну ДТП потрапив автомобіль Skoda — є постраждалі, рух трасою ускладнено.
Як повідомляють у Патрульній поліції Київської області, дорожньо-транспортна пригода сталася на 51 км автодороги Київ — Чоп. Є проблеми з рухом в обох напрямках.
На сторінці патрульних Київської області опублікували страшні фото з місця ДТП — автомобіль буквально прошила металева конструкція, що розділяє смуги руху.
«Патрульні займаються охороною місця події та регулюванням руху. Слідчі встановлюватимуть всі обставини події. Водії, з розумінням поставтеся до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути з огляду на зазначену інформацію», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що днями на трасі Київ — Чоп біля села Кизлів (Львівська область) автомобіль Peugeot протаранив приміський автобус — постраждало п'ятеро осіб.
Фото Патрульній поліції Київської області.142
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