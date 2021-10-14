ДТП з постраждалими у Київській області: автомобіль врізався у відбійник, рух трасою ускладнено

Під Києвом, біля селища міського типу Макарів, у серйозну ДТП потрапив автомобіль Skoda — є постраждалі, рух трасою ускладнено.

Як повідомляють у Патрульній поліції Київської області, дорожньо-транспортна пригода сталася на 51 км автодороги Київ — Чоп. Є проблеми з рухом в обох напрямках.

На сторінці патрульних Київської області опублікували страшні фото з місця ДТП — автомобіль буквально прошила металева конструкція, що розділяє смуги руху.

Фото Патрульній поліції Київської області.

Фото Патрульній поліції Київської області

«Патрульні займаються охороною місця події та регулюванням руху. Слідчі встановлюватимуть всі обставини події. Водії, з розумінням поставтеся до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути з огляду на зазначену інформацію», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що днями на трасі Київ — Чоп біля села Кизлів (Львівська область) автомобіль Peugeot протаранив приміський автобус — постраждало п'ятеро осіб.

Фото Патрульній поліції Київської області.

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