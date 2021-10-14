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Події

Учасник шоу «Танці з зірками» потрапив в ДТП: що сталося

20:00 14 жовтня 2021
Макс Леонов і Євгенія Власова

Відомий український хореограф, учасник кількох поспіль сезонів шоу «Танці з зірками» Макс Леонов потрапив в ДТП. Про це він повідомив в Instagram, показавши фото постраждалого BMW.

І хоча по знімку видно, що удар прийшовся на передню частину автомобіля з боку водія, Макс заспокоїв фоловерів, записавши відео для них.

«Вибачте за шок-контент серед білого дня. Всі живі, всі здорові. Це найголовніше. Любіть життя, це найбільш кайфове, що у нас є», — заявив артист.

Нагадаємо, в 2020 році Леонов став переможцем сезону в парі з Сантою Дімопулос. У 2021 році Максим бере участь в проекті в парі зі співачкою Євгенією Власовою.

Фото телеканала 1+1

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