Затримали по гарячих слідах: у Броварах під Києвом водій збив 12-річну дівчинку і зник з місця ДТП
У Броварах, що під Києвом, водій збив на пішохідному переході 12-річну дівчинку та зник з місця дорожньо-транспортної пригоди.
Як повідомляють у ГУНП в Київській області, втікача затримали по гарячих слідах.
«Для встановлення і затримання водія на території Київщини ввели спеціальну поліцейську операцію і орієнтували всі наряди поліції. Поліцейські розшукали у місті Бориспіль автомобіль SEAT і водія, причетного до ДТП. Винуватцем виявився 45-річний житель Бориспільського району», — йдеться у повідомленні.
Дівчинку з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості шпиталізували у місцеву лікарню.
Нагадаємо, що напередодні під Києвом, в районі Макарова, автомобіль врізався у відбійник — машину наскрізь прошила металева конструкція, що розділяє смуги руху. Рух в обох напрямках по трасі Київ — Чоп було ускладнено.
Фото ГУНП в Київській області.20
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