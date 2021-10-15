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Події

Затримали по гарячих слідах: у Броварах під Києвом водій збив 12-річну дівчинку і зник з місця ДТП

9:23 15 жовтня 2021
ДТП

У Броварах, що під Києвом, водій збив на пішохідному переході 12-річну дівчинку та зник з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляють у ГУНП в Київській області, втікача затримали по гарячих слідах.

«Для встановлення і затримання водія на території Київщини ввели спеціальну поліцейську операцію і орієнтували всі наряди поліції. Поліцейські розшукали у місті Бориспіль автомобіль SEAT і водія, причетного до ДТП. Винуватцем виявився 45-річний житель Бориспільського району», — йдеться у повідомленні.

Фото ГУНП в Київській області.

Фото ГУНП в Київській області.

Дівчинку з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості шпиталізували у місцеву лікарню.

Нагадаємо, що напередодні під Києвом, в районі Макарова, автомобіль врізався у відбійник — машину наскрізь прошила металева конструкція, що розділяє смуги руху. Рух в обох напрямках по трасі Київ — Чоп було ускладнено.

Фото ГУНП в Київській області.

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