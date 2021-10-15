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Події

Українська журналістка під час авіаперельоту з Києва втратила коштовні прикраси: як таке могло статися

9:54 15 жовтня 2021
Жінка з валізою

Українська журналістка Юлія Забєліна, яка приїхала до Грузії, не знайшла у своєму багажі срібні кульчики та золоту прикрасу.

«Вперше не запаковувала валізу і ось. Кульчики були куплені на Криті, улюблені. Чорт», — пише Юлія на своїй сторінці у соцмережах, і тегає компанію Bees Airline-Ukrainian low cost, попросивши пояснити, як її речі «дивним чином» пропали з валізи.

Друзі співчували журналістці, але писали, що це — не питання до авіакомпанії, а, можливо, до хендлінгу або аеропортів.

У відповідь Юлія припустила, що коштовності могли пропасти і за той час, що вона ходила до грузинських поліцейських: «Моя валіза, мабуть, стояла без нагляду. Злюся».

Про свій візит у поліцію вона також розповіла у соцмережах, зазначивши, що після прильоту до Грузії на людей очікують підвищені заходи безпеки. «Спочатку ти йдеш на паспортний контроль, а потім тебе рандомно відправляють, якщо виникли питання, а до мене звичайно ж виникли питання, у кабінет поліції. Так тут останні пару тижнів. Я здогадуюся, чому», — пише журналістка і додає: «Хотіла відразу сказати, що я не до Саакашвілі, але довелося таки пройти у кабінет».

Поліцейські, дізнавшись, що українка займається політичною журналістикою, поцікавилися, у справі вона прилетіла до Грузії чи як: «Ні, кажу, я не до Саакашвілі, якщо ви про цю справу. Після цієї фрази вони посміялися, але все ж таки взяли мою адресу і відправили знову на паспортний контроль».

Нагадаємо, що екс-президент Грузії та глава Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який приїхав на батьківщину на початку жовтня, був затриманий і поміщений у в'язницю міста Руставі, де оголосив голодування.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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